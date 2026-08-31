Após a conclusão dos trabalhos periciais, o caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia - Foto: Reprodução

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o caso foi registrado na 89ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução

Publicado 31/08/2026 16:24

Resende - Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (31), próximo à Subestação da Votorantim, na Estrada da Comunidade Terra Livre, em Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (31), próximo à Subestação da Votorantim, na Estrada da Comunidade Terra Livre, em Resende . A ocorrência foi registrada como homicídio pela 89ª Delegacia de Polícia.

Segundo o registro policial, policiais do 37º BPM foram acionados por volta das 7h para verificar a localização de um cadáver. No local, um vigilante conduziu os policiais até o ponto onde estava o corpo do adolescente, identificado posteriormente por familiares.

Familiares relataram à polícia que, na noite anterior, por volta das 21h30, foram ouvidos disparos de arma de fogo nas proximidades da casa da vítima, no bairro Itapuca. Pessoas próximas teriam informado que um ocupante de um veículo efetuou os disparos e que o adolescente teria sido levado por outro carro, mas não souberam informar para onde.

A equipe policial preservou o local e acionou a perícia. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação. A dinâmica e a autoria do crime ainda serão investigadas pela Polícia Civil, que aponta o autor como ignorado no registro.