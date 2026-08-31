Richard da Silva tinha 24 anos - Reprodução/Internet

Richard da Silva tinha 24 anosReprodução/Internet

Publicado 31/08/2026 18:07

Resende - Foi identificado o jovem que morreu durante uma prova de Mountain Bike no domingo (30), em



Ainda de acordo com os familiares, ele era um homem presente com a família e amigos, descrito como uma pessoa de "coração incrível" e que fará muita falta para todos. Em nota, a Prefeitura de Resende informou que o jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu. Após o ocorrido, o evento foi suspenso.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, cidade vizinha. O g1 entrou em contato com a unidade para apurar a causa da morte e aguarda retorno.



Até a publicação desta reportagem, as causas da morte e o local do velório e sepultamento ainda não haviam sido divulgados. Foi identificado o jovem que morreu durante uma prova de Mountain Bike no domingo (30), em Resende . Richard Eduardo Freitas da Silva tinha 24 anos e era morador do bairro Jardim Aliança. Segundo a família, o caso aconteceu durante a prova. Até a publicação desta reportagem, a causa da morte ainda era desconhecida. Richard deixa familiares e amigos.Ainda de acordo com os familiares, ele era um homem presente com a família e amigos, descrito como uma pessoa de "coração incrível" e que fará muita falta para todos. Em nota, a Prefeitura de Resende informou que o jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu. Após o ocorrido, o evento foi suspenso.Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, cidade vizinha. O g1 entrou em contato com a unidade para apurar a causa da morte e aguarda retorno.Até a publicação desta reportagem, as causas da morte e o local do velório e sepultamento ainda não haviam sido divulgados.

Veja a nota da prefeitura de Resende

"A Prefeitura de Resende informa, com profundo pesar, o falecimento de um atleta de 24 anos, da categoria light, durante a realização da prova de MTB neste domingo (30).



Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas, infelizmente, o óbito foi confirmado, e a organização determinou a suspensão do evento.



O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), que ficará responsável pelos procedimentos necessários para determinar a causa do falecimento.



A Prefeitura, por meio das secretarias de Assistência Social e de Esporte e Lazer, está acompanhando o caso e prestando todo o suporte necessário à família.



A Administração Municipal agradece a compreensão de todos os atletas, equipes e participantes e manifesta sua solidariedade e seus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos do atleta neste momento de profunda tristeza".