Richard da Silva tinha 24 anosReprodução/Internet
Ainda de acordo com os familiares, ele era um homem presente com a família e amigos, descrito como uma pessoa de "coração incrível" e que fará muita falta para todos. Em nota, a Prefeitura de Resende informou que o jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu. Após o ocorrido, o evento foi suspenso.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, cidade vizinha. O g1 entrou em contato com a unidade para apurar a causa da morte e aguarda retorno.
Até a publicação desta reportagem, as causas da morte e o local do velório e sepultamento ainda não haviam sido divulgados.
Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas, infelizmente, o óbito foi confirmado, e a organização determinou a suspensão do evento.
O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), que ficará responsável pelos procedimentos necessários para determinar a causa do falecimento.
A Prefeitura, por meio das secretarias de Assistência Social e de Esporte e Lazer, está acompanhando o caso e prestando todo o suporte necessário à família.
A Administração Municipal agradece a compreensão de todos os atletas, equipes e participantes e manifesta sua solidariedade e seus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos do atleta neste momento de profunda tristeza".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.