As circunstâncias do desaparecimento e da morte ainda estão sendo apuradas. O caso está sob investigação da 89ª Delegacia de Polícia de Resende - Foto: Reprodução

As circunstâncias do desaparecimento e da morte ainda estão sendo apuradas. O caso está sob investigação da 89ª Delegacia de Polícia de ResendeFoto: Reprodução

Publicado 08/09/2026 15:37

Resende - Um adolescente de 17 anos, que estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (7), foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (8), na região de Agulhas Negras, em Um adolescente de 17 anos, que estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (7), foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (8), na região de Agulhas Negras, em Resende . Segundo apurado, o jovem teria sido sequestrado na noite anterior, nas proximidades do bairro Parque Tobogã. Desde então, familiares e amigos buscavam informações sobre o paradeiro dele.

O corpo foi localizado por volta das 7h, na Estrada da Vargem Grande, próximo ao antigo Balneário Boca do Rego e antes da Ponte do Arco. De acordo com o registro da ocorrência da Polícia Civil, o adolescente apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

A perícia esteve no local e realizou os trabalhos necessários antes da remoção do corpo. Quatro estojos de munição calibre .38 foram encontrados na área. As circunstâncias do desaparecimento e da morte ainda estão sendo apuradas. O caso está sob investigação da 89ª Delegacia de Polícia de Resende.