As circunstâncias do desaparecimento e da morte ainda estão sendo apuradas. O caso está sob investigação da 89ª Delegacia de Polícia de ResendeFoto: Reprodução
Adolescente desaparecido é encontrado morto em Agulhas Negras, Resende
Jovem, de 17 anos, teria sido sequestrado na véspera; corpo apresentava ferimentos por disparos de arma de fogo, segundo a polícia
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