Valorizar a vida também significa fortalecer os espaços de escuta, cuidado e acolhimento ao próximo. Partindo desta premissa, a Superintendência de Saúde Mental de Resende preparou uma programação especial para o Setembro Amarelo, com atividades voltadas à valorização da vida e à promoção da saúde mental em diferentes pontos do município.
Ao longo do mês, serão realizadas rodas de conversa, ações de matriciamento, atividades de convivência, atendimento em saúde mental e atividades esportivas e culturais. A proposta é levar o tema para além dos serviços de saúde e ampliar os espaços de diálogo com a população.
A programação começou nesta quarta-feira, dia 9, com uma atividade de matriciamento sobre valorização da vida, realizada no PSF da Baixada da Olaria, das 13h às 16h.
Na quinta-feira, dia 10, será realizada uma roda de conversa sobre valorização da vida no Centro Pop, às 9h30. A atividade será conduzida pela enfermeira Rariane Flor. No dia seguinte, 11 de setembro, a programação terá o desfile “Florescer: Moda, Arte e Vida”, a partir das 17h30, na praça de alimentação do Shopping Pátio Mix.
No dia 19, o Ambulatório de Saúde Mental recebe o Evento Valorização da Vida, das 8h às 13h. Nesta data, será realizado um mutirão de atendimento dos pacientes que aguardam na fila de espera. Além disso, serão realizadas atividades com pacientes já acompanhados, como música, oficinas, yoga, atividades esportivas e consultas com psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais.
A expectativa é atender cerca de 80 pessoas. Os pacientes de primeira vez serão contatados previamente, respeitando a ordem da fila de espera, e os atendimentos serão realizados somente com agendamento.
A programação segue no dia 24, com um torneio de futebol no Tobogã, das 9h às 12h. No dia 30, o PSF Santo Amaro recebe uma nova atividade de matriciamento, das 13h às 16h, realizada pelo Ambulatório de Saúde Mental, eMulti e PSF.
Programação do Setembro Amarelo 9 de setembro 13h às 16h - Matriciamento sobre Valorização da Vida PSF Baixada da Olaria
10 de setembro 9h30 - Roda de Conversa sobre Valorização da Vida Centro Pop
11 de setembro 7h - Roda de Conversa sobre Valorização da Vida Resen-Munk
9h - Roda de Conversa sobre Valorização da Vida Centro Dia da Pessoa Idosa
17h30 - Desfile “Florescer: Moda, Arte e Vida” Praça de alimentação do PátioMix
18h30 - Roda de Conversa
16 de setembro 16h - Roda de Conversa para pacientes e funcionários Serviço Hospitalar de Saúde Mental (Santa Casa)
17 de setembro 9h às 17h - “Cuidar da Mente é Cuidar da Vida” Sala de espera do CAPS Casa Aberta (aberto ao público)
19 de setembro 8h às 15h - Evento Valorização da Vida Ambulatório de Saúde Mental (mutirão para cerca de 80 pessoas)
18h às 17h - Evento Valorização da Vida CAPSi (mutirão de atendimento para cerca de 60 pessoas)
21 de setembro 9h às 10h30 - “Cuidar da Mente é Cuidar da Vida” CAPS Casa Azul em Engenheiro Passos
22 de setembro 8h30 às 12h - Projeto Terapêutico Singular UniDomBosco (profissionais da rede)
23 de setembro 9h às 11h - Matriciamento sobre Valorização da Vida PSF Bagagem
24 de setembro 9h às 12h - Torneio de Futebol Tobogã
25 de setembro 9h às 13h - Fórum Regional da RAPS do Médio Paraíba - “Judicialização das Residencialidades” UniDomBosco
30 de setembro 13h às 16h - Matriciamento sobre Valorização da Vida PSF Santo Amaro
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