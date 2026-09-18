Todas as ocorrências foram registradas na Delegacia de Resende - Foto: Reprodução/Internet

Todas as ocorrências foram registradas na Delegacia de ResendeFoto: Reprodução/Internet

Publicado 18/09/2026 17:17

Ações realizadas pelo 37º BPM (Resende) nos bairros Baixada da Olaria e Itapuca resultaram na apreensão de uma arma de fogo, munições, drogas e outros materiais, além da prisão de dois adultos e apreensão de um adolescente. As ocorrências foram registradas na quarta-feira (17), após o batalhão intensificar o policiamento e o trabalho de inteligência na região. A primeira ação ocorreu na Baixada da Olaria, após uma ocorrência envolvendo disparos contra um veículo ocupado por transeuntes. Equipes do Serviço Reservado, GAT, SSARP e AIB/37 passaram a monitorar a região em busca de informações sobre suspeitos ligados ao tráfico de drogas.

Durante o monitoramento na Rua Três, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude considerada suspeita. Com a aproximação das equipes, os dois tentaram fugir em direções diferentes. Um adolescente de 16 anos entrou em uma residência onde, segundo a polícia, não morava, e foi localizado e apreendido pelos agentes.

O outro suspeito, de 18 anos, também tentou fugir, mas foi alcançado. Durante a abordagem, ele informou aos policiais que mantinha um revólver calibre .32 em sua residência. Os agentes foram até o endereço indicado e localizaram a arma, que estava com a numeração raspada.

Ao todo, foram apreendidos um revólver Taurus calibre .32, nove munições, 101 trouxinhas de maconha, com peso total de 232,6 gramas, 31 pedras de crack, totalizando 15,75 gramas, e 52 pinos de cocaína, com 114,4 gramas. Também foram recolhidos um celular e R$ 17 em dinheiro.

O adolescente foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia (Resende) e, após análise da autoridade policial, ficou apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Pablo permaneceu preso por posse irregular de arma de fogo, conforme o registro policial.

Ainda na noite de quarta-feira, outra ação do 37º BPM ocorreu no bairro Itapuca. Policiais do GAT abordaram um motociclista, de 30 anos, durante patrulhamento. Com o homem, os agentes encontraram uma porção de maconha.

Durante diligências relacionadas ao endereço do abordado, os policiais afirmaram ter visualizado, a partir da via pública, plantas de maconha sendo cultivadas no imóvel. Segundo o registro, o acesso à residência foi autorizado pelo pai do suspeito. Nas buscas, foram encontrados outros pés de maconha, uma porção da droga já preparada e 19 comprimidos de ecstasy.

O suspeito foi preso e levado, juntamente com o material apreendido, para a 89ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. As duas ocorrências fazem parte das ações de policiamento ostensivo e inteligência realizadas pelo 37º BPM para localizar suspeitos e apreender armas e drogas na região de Resende. Não obtivemos reposta das defesas dos suspeitos, e também, do adolescente.