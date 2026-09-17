A ocorrência foi registrada na 89ª Delegacia de Polícia de Resende - Foto: Divulgação

A ocorrência foi registrada na 89ª Delegacia de Polícia de ResendeFoto: Divulgação

Publicado 17/09/2026 16:27 | Atualizado 17/09/2026 16:28

Uma mulher de 58 anos foi baleada na madrugada desta quinta-feira (17), depois que o carro em que estava entrou por engano em uma área da Baixada da Olaria, em Resende . Segundo o registro policial, ela seguia de Minas Gerais acompanhada de um homem que dirigia o veículo, e os dois não conheciam a região.

De acordo com o relato registrado pela Polícia Militar, o motorista seguia as orientações do GPS quando acabou entrando na Rua da Olaria. O veículo estava com o farol alto e película escura. Ao perceberem uma situação que os assustou, o motorista acelerou e, pouco depois, os ocupantes ouviram um disparo.

O casal deixou o local e seguiu até a região de Itapuca. Foi quando percebeu que a mulher havia sido atingida no braço por um tiro. Ela foi levada para a UPA Cidade Alegria, onde recebeu atendimento médico.

A ocorrência aconteceu por volta de 0h10, na Rua da Olaria, e foi registrada na 89ª Delegacia de Polícia de Resende como lesão corporal provocada por projétil de arma de fogo. O registro não identifica o autor do disparo.

Na manhã desta quinta-feira (17), horas depois da ocorrência, o 37º Batalhão de Polícia Militar realizou uma operação em Resende que terminou com dois homens presos. Durante a ação, os policiais também apreenderam drogas e uma arma de fogo.

Até o momento, não foi informado oficialmente se os dois homens presos têm alguma relação com o disparo que atingiu a mulher. Também não foram divulgadas informações sobre a quantidade de drogas apreendidas, o tipo de arma ou o local exato da operação. A ocorrência envolvendo a mulher permanece sob investigação da Polícia Civil. Não obtivemos resposta da defesa dos suspeitos.