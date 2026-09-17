A ocorrência foi registrada na 89ª Delegacia de Polícia de ResendeFoto: Divulgação
Mulher é baleada ao entrar por engano em área da Baixada da Olaria, em Resende
Casal seguia orientações do GPS quando ouviu disparo; PM prendeu dois homens em operação horas depois, mas relação com o caso não foi confirmada
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Operação apreende 200 kg de maconha vinda do Paraná na Via Dutra, em Resende
Três homens foram presos com a droga, que seria destinada a comunidades do Rio; ação integrou a Missão Redentor II
Prefeitura de Resende entrega revitalização de creche no bairro Surubi
Unidade passou por reforma completa, com melhorias na estrutura e adequações para oferecer mais conforto e segurança à comunidade escolar
Três adolescentes são apreendidos por tráfico após fuga em creche, em Resende
Suspeitos, de 15 e 16 anos, fugiram ao ver viatura da PM; um deles foi localizado dentro de creche no bairro Jardim Aliança I
Prefeitura de Resende e IBAM promovem reuniões setoriais para debater o Plano Diretor e o Plano Municipal de Saneamento Básico
Encontros acontecem no dia 16 de setembro, na Câmara Municipal, com horários divididos por segmento da sociedade
Cães farejadores ajudam PM a localizar drogas e pistola em construção em Resende
Electra e Zara indicaram laje na comunidade Baixada da Olaria, onde foram encontradas arma com numeração suprimida e centenas de porções de droga
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