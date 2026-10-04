Candidato foi eleito com mais de 102 mil votos - Foto: Divulgação

Candidato foi eleito com mais de 102 mil votosFoto: Divulgação

Publicado 04/10/2026 22:16 | Atualizado 04/10/2026 22:16





Entre os candidatos do PL ao cargo de deputado federal no estado do Rio de Janeiro, Balieiro ficou na 8ª colocação dentro da própria legenda. Já considerando os candidatos de todos os partidos que disputaram o pleito no estado, o político alcançou a 21ª maior votação para deputado federal registrada no Rio de Janeiro neste domingo, resultado que garante ao Sul Fluminense uma representação própria na bancada fluminense em Brasília a partir do próximo ano.



Durante a campanha eleitoral, Balieiro afirmou que pretende atuar de forma regional ao longo do mandato, mantendo diálogo constante com prefeitos, vereadores, lideranças locais e moradores dos diferentes municípios que compõem sua base eleitoral. Segundo o político, a região do Sul Fluminense reúne importantes polos industriais, turísticos e de serviços, além de concentrar demandas comuns em áreas como saúde, mobilidade, infraestrutura e segurança pública, temas que devem nortear sua atuação parlamentar nos próximos anos.



Médico oftalmologista de formação, Diogo Balieiro construiu toda a sua trajetória política no município de Resende. Foi eleito prefeito da cidade em 2016 e reeleito em 2020, permanecendo à frente da administração municipal por dois mandatos consecutivos, entre os anos de 2017 e 2024, período em que consolidou sua base eleitoral na região.



Na campanha para deputado federal, o político ampliou sua atuação política para outros municípios do Sul Fluminense, além de avançar também sobre a região Centro-Sul Fluminense e a Costa Verde do estado. Ao longo de todo o período eleitoral, Balieiro participou de uma série de encontros com moradores, prefeitos, vereadores e lideranças locais, nos quais buscou discutir as principais demandas de cada localidade visitada durante a campanha.



"Recebo esse resultado com muita gratidão, alegria e, principalmente, senso de responsabilidade. Essa conquista faz parte de uma caminhada que começou em 2016, quando fui eleito prefeito de Resende pela primeira vez. Agradeço aos mais de 102 mil eleitores que confiaram em nosso trabalho, à minha família, à nossa equipe e a todos que caminharam conosco. Agora começa uma nova missão: representar nossa região e o estado do Rio de Janeiro em Brasília", afirmou Diogo Balieiro, logo após a confirmação do resultado das urnas neste domingo. Diogo Balieiro Diniz, do PL, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições deste domingo (4). O ex-prefeito de Resende recebeu mais de 102 mil votos e será o único deputado federal eleito com base política no Sul Fluminense a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados durante a legislatura que se estende de 2027 a 2031.Entre os candidatos do PL ao cargo de deputado federal no estado do Rio de Janeiro, Balieiro ficou na 8ª colocação dentro da própria legenda. Já considerando os candidatos de todos os partidos que disputaram o pleito no estado, o político alcançou a 21ª maior votação para deputado federal registrada no Rio de Janeiro neste domingo, resultado que garante ao Sul Fluminense uma representação própria na bancada fluminense em Brasília a partir do próximo ano.Durante a campanha eleitoral, Balieiro afirmou que pretende atuar de forma regional ao longo do mandato, mantendo diálogo constante com prefeitos, vereadores, lideranças locais e moradores dos diferentes municípios que compõem sua base eleitoral. Segundo o político, a região do Sul Fluminense reúne importantes polos industriais, turísticos e de serviços, além de concentrar demandas comuns em áreas como saúde, mobilidade, infraestrutura e segurança pública, temas que devem nortear sua atuação parlamentar nos próximos anos.Médico oftalmologista de formação, Diogo Balieiro construiu toda a sua trajetória política no município de Resende. Foi eleito prefeito da cidade em 2016 e reeleito em 2020, permanecendo à frente da administração municipal por dois mandatos consecutivos, entre os anos de 2017 e 2024, período em que consolidou sua base eleitoral na região.Na campanha para deputado federal, o político ampliou sua atuação política para outros municípios do Sul Fluminense, além de avançar também sobre a região Centro-Sul Fluminense e a Costa Verde do estado. Ao longo de todo o período eleitoral, Balieiro participou de uma série de encontros com moradores, prefeitos, vereadores e lideranças locais, nos quais buscou discutir as principais demandas de cada localidade visitada durante a campanha."Recebo esse resultado com muita gratidão, alegria e, principalmente, senso de responsabilidade. Essa conquista faz parte de uma caminhada que começou em 2016, quando fui eleito prefeito de Resende pela primeira vez. Agradeço aos mais de 102 mil eleitores que confiaram em nosso trabalho, à minha família, à nossa equipe e a todos que caminharam conosco. Agora começa uma nova missão: representar nossa região e o estado do Rio de Janeiro em Brasília", afirmou Diogo Balieiro, logo após a confirmação do resultado das urnas neste domingo.

Experiência na política



A experiência de oito anos à frente da Prefeitura de Resende deverá fazer parte, segundo o próprio deputado eleito, de sua atuação futura na Câmara dos Deputados. Entre as prioridades já citadas por Balieiro estão a busca por recursos e investimentos destinados aos municípios da região, além de pautas relacionadas à saúde, à educação, à infraestrutura, à segurança pública e também à causa animal, temas que, segundo ele, devem compor sua agenda de trabalho em Brasília.



Na área da saúde, o futuro parlamentar também pretende utilizar sua experiência profissional como médico para defender iniciativas voltadas à ampliação do acesso aos serviços de saúde e ao fortalecimento da estrutura de atendimento nos municípios que integram sua base eleitoral. "Quem já esteve à frente de uma prefeitura conhece de perto as dificuldades enfrentadas pelos municípios para oferecer serviços de qualidade. Como médico e ex-prefeito, sei o quanto uma decisão tomada pelo poder público pode impactar diretamente a vida das pessoas. Vou levar essa experiência para Brasília, ouvindo os municípios e trabalhando para transformar as necessidades da nossa região em recursos, projetos e políticas públicas", declarou o deputado eleito.



A partir de 2027, Diogo Balieiro passará a integrar oficialmente a bancada do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados, representando o Sul Fluminense no Congresso Nacional ao longo da nova legislatura.