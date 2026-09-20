Não há informações sobre suspeitos ou sobre a identidade de quem entrou no estabelecimento - Foto: Polícia Civil

Não há informações sobre suspeitos ou sobre a identidade de quem entrou no estabelecimentoFoto: Polícia Civil

Publicado 20/09/2026 16:31

Um estabelecimento comercial localizado em um shopping de Resende foi alvo de furto durante a madrugada. O crime foi constatado na manhã deste sábado (20), quando uma funcionária chegou para abrir a loja e encontrou os produtos do mostruário retirados.

Segundo o registro feito na 89ª Delegacia de Polícia de Resende, foram levadas aproximadamente 484 peças de prata, entre brincos, colares, colares religiosos, anéis, alianças, pulseiras, braceletes e tornozeleiras. Também foram furtados R$ 213,90 em dinheiro.

O valor total dos produtos ainda não foi calculado. De acordo com o responsável pelo estabelecimento, será necessário fazer um levantamento individual das peças para chegar ao prejuízo.

A Polícia Civil informou que não foram encontradas marcas de arrombamento nas portas da loja. No entanto, foi identificado um buraco no teto do estabelecimento, que, segundo o responsável, pode ter sido utilizado para a entrada dos criminosos.

A loja possui sistema de monitoramento interno, e as imagens deverão ser apresentadas posteriormente à polícia para auxiliar na investigação. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre a identidade de quem entrou no estabelecimento.