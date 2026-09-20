Não há informações sobre suspeitos ou sobre a identidade de quem entrou no estabelecimentoFoto: Polícia Civil
Loja de shopping é furtada durante madrugada em Resende
Criminosos levaram cerca de 484 peças de prata e dinheiro; polícia investiga buraco no teto como possível ponto de entrada
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37º BPM prende dois e apreende adolescente em ações na Baixada da Olaria e Itapuca, em Resende
Um jovem de 18 anos foi preso com revólver de numeração raspada; Outro homem de 30 anos foi flagrado cultivando maconha em casa
Mulher é baleada ao entrar por engano em área da Baixada da Olaria, em Resende
Casal seguia orientações do GPS quando ouviu disparo; PM prendeu dois homens em operação horas depois, mas relação com o caso não foi confirmada
Operação apreende 200 kg de maconha vinda do Paraná na Via Dutra, em Resende
Três homens foram presos com a droga, que seria destinada a comunidades do Rio; ação integrou a Missão Redentor II
Prefeitura de Resende entrega revitalização de creche no bairro Surubi
Unidade passou por reforma completa, com melhorias na estrutura e adequações para oferecer mais conforto e segurança à comunidade escolar
Três adolescentes são apreendidos por tráfico após fuga em creche, em Resende
Suspeitos, de 15 e 16 anos, fugiram ao ver viatura da PM; um deles foi localizado dentro de creche no bairro Jardim Aliança I
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