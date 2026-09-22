Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Resende - Foto: Reprodução

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de ResendeFoto: Reprodução

Publicado 22/09/2026 16:34





De acordo com a ocorrência, um veículo foi roubado por indivíduos que utilizavam um Chevrolet Astra para praticar o crime. A dinâmica do roubo levou as equipes policiais a serem imediatamente acionadas, dando início a um trabalho de buscas e diligências pela região com o objetivo de localizar tanto o veículo roubado quanto os suspeitos envolvidos na ação.



Após o acionamento das forças de segurança, o carro roubado foi localizado no município de Barra Mansa, cidade vizinha a Resende. No interior do automóvel, os policiais encontraram um homem, que foi detido no local e conduzido posteriormente para a 89ª Delegacia de Polícia, em Resende, unidade responsável por registrar a ocorrência. O veículo, por sua vez, permaneceu inicialmente no pátio da 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, por uma questão de logística operacional entre as unidades.



Na sequência das diligências, as equipes conseguiram avançar também na localização do segundo veículo utilizado no crime. O carro apontado como usado pelos suspeitos para efetuar a abordagem e o roubo do Prisma, foi encontrado na cidade de Lídice, distrito de Rio Claro, município do Sul Fluminense. Dentro do Astra estavam quatro homens, que também foram detidos pelos policiais e, assim como o primeiro suspeito, encaminhados para a delegacia de Resende.



Ao todo, portanto, cinco suspeitos foram conduzidos à 89ª Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis. O registro policial aponta que houve prisão em flagrante de todos os envolvidos na ação criminosa. Cinco homens foram presos após um roubo de veículo ocorrido na noite desta segunda-feira (21), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende . Segundo o registro da 89ª Delegacia de Polícia, o crime aconteceu por volta das 23h11, no km 308 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro.De acordo com a ocorrência, um veículo foi roubado por indivíduos que utilizavam um Chevrolet Astra para praticar o crime. A dinâmica do roubo levou as equipes policiais a serem imediatamente acionadas, dando início a um trabalho de buscas e diligências pela região com o objetivo de localizar tanto o veículo roubado quanto os suspeitos envolvidos na ação.Após o acionamento das forças de segurança, o carro roubado foi localizado no município de Barra Mansa, cidade vizinha a Resende. No interior do automóvel, os policiais encontraram um homem, que foi detido no local e conduzido posteriormente para a 89ª Delegacia de Polícia, em Resende, unidade responsável por registrar a ocorrência. O veículo, por sua vez, permaneceu inicialmente no pátio da 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, por uma questão de logística operacional entre as unidades.Na sequência das diligências, as equipes conseguiram avançar também na localização do segundo veículo utilizado no crime. O carro apontado como usado pelos suspeitos para efetuar a abordagem e o roubo do Prisma, foi encontrado na cidade de Lídice, distrito de Rio Claro, município do Sul Fluminense. Dentro do Astra estavam quatro homens, que também foram detidos pelos policiais e, assim como o primeiro suspeito, encaminhados para a delegacia de Resende.Ao todo, portanto, cinco suspeitos foram conduzidos à 89ª Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis. O registro policial aponta que houve prisão em flagrante de todos os envolvidos na ação criminosa.

Diligências



Durante as diligências e a abordagem aos suspeitos, os policiais apreenderam uma série de itens que estariam relacionados ao roubo. Entre os materiais recolhidos estão quatro balaclavas, utilizadas normalmente para ocultar o rosto durante a prática de crimes, dois cordões, cinco aparelhos celulares, uma bolsa, uma carteira, além de cartões e documentos pertencentes às vítimas do assalto, entre outros objetos que reforçam os indícios de participação dos detidos na ação criminosa.



A ocorrência foi formalmente registrada como roubo, com enquadramento no artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de subtração de bens mediante grave ameaça ou violência. Segundo as autoridades, as circunstâncias exatas do crime, bem como o grau de participação de cada um dos cinco homens detidos na ação, ainda serão devidamente apuradas pela Polícia Civil ao longo da investigação, que segue em andamento na 89ª Delegacia de Polícia de Resende. Não possível contato com as defesas dos suspeitos.