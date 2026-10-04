Delegacia de ResendeFoto: Reprodução/Internet
Segundo a Polícia Militar, a ação teve início por volta das 22h, quando uma equipe foi até a Rua Ângela Maria de Lima para averiguar uma denúncia sobre a presença de homens armados na localidade. Ao se aproximarem de um beco indicado na denúncia, os agentes foram recebidos por disparos efetuados por criminosos armados que estavam no local, o que motivou a solicitação imediata de reforço policial para a região.
Durante o avanço das equipes pela área que já se encontrava conflagrada após o primeiro confronto, os policiais militares sofreram um novo ataque a tiros, desta vez na Rua Inácio Lopes Siqueira, já na Baixada da Olaria, bairro vizinho ao Itapuca. Diante do novo ataque, os militares reagiram aos disparos efetuados pelos suspeitos, dando início a um segundo momento de confronto direto entre policiais e criminosos armados na região.
Ainda segundo a Polícia Militar, duas viaturas utilizadas pelas equipes que atuavam na ocorrência foram atingidas pelos projéteis disparados pelos suspeitos ao longo da ação, sofrendo danos principalmente nos retrovisores dos veículos policiais. Diante da gravidade da situação, equipes de apoio de outras unidades da corporação foram acionadas com o objetivo de cercar o perímetro onde ocorriam os confrontos, na tentativa de impedir a fuga dos atiradores envolvidos no ataque contra os policiais.
Apesar do cerco montado pelas equipes de reforço, os atiradores conseguiram fugir do local antes que fossem alcançados pelos policiais, e ninguém foi detido durante toda a ocorrência registrada na noite de sábado. A corporação também informou que não houve registro de suspeitos feridos que tenham dado entrada em unidades de saúde da região, o que poderia ajudar a identificar possíveis envolvidos no confronto com a polícia.
O caso foi formalmente registrado na delegacia de Resende, onde a ocorrência foi enquadrada como tentativa de homicídio contra os agentes de segurança pública que atuavam na verificação da denúncia inicial. A Polícia Civil, por sua vez, já iniciou as investigações necessárias para tentar identificar a autoria dos disparos efetuados contra as equipes da Polícia Militar durante os dois momentos de confronto registrados entre os bairros Itapuca e Baixada da Olaria.
Segundo as autoridades, episódios como esse reforçam o cenário de tensão enfrentado pelas forças de segurança que atuam na região de Resende, especialmente em áreas apontadas como de recorrente presença de grupos criminosos armados, que têm demonstrado disposição para confrontar diretamente as equipes policiais durante ações de patrulhamento e verificação de denúncias na cidade.
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