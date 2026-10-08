Os dois homens e todo o material apreendido foram encaminhados à 89ª Delegacia de Polícia, em Resende - Foto: 31º BPM

Os dois homens e todo o material apreendido foram encaminhados à 89ª Delegacia de Polícia, em ResendeFoto: 31º BPM

Publicado 08/10/2026 18:41





Segundo a ocorrência, equipes de busca realizavam um trabalho de mapeamento na região do Surubi Velho quando visualizaram quatro indivíduos que estariam armados e envolvidos na comercialização de e Dois homens foram presos durante uma operação de inteligência realizada no bairro Surubi, em Resende . A ação ocorreu na Rua do Contorno e resultou na apreensão de drogas, arma de fogo, munições, uma granada, rádios transmissores e celulares, em um dos balanços mais expressivos de material ligado ao tráfico na região nos últimos dias.Segundo a ocorrência, equipes de busca realizavam um trabalho de mapeamento na região do Surubi Velho quando visualizaram quatro indivíduos que estariam armados e envolvidos na comercialização de e

ntorpecentes. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos fugiram. Foi então realizado um cerco nas proximidades, e dois deles foram alcançados e detidos. Com a dupla, segundo a polícia, foram encontradas duas mochilas com o material apreendido.



Entre os itens recolhidos estão um revólver Taurus calibre .38, 29 munições do mesmo calibre, seis munições de calibre 9mm, dois rádios transmissores, uma granada e cinco celulares. Os policiais também encontraram um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, material que poderá ajudar a Polícia Civil a entender a movimentação financeira e a organização do grupo que atua na região.



Em relação às drogas, foram apreendidos 826 pinos de cocaína, com peso aproximado de 913 gramas, além de 356 trouxinhas de maconha, que somam 643 gramas. A polícia também recolheu 30 trouxinhas de skank, com cerca de 40 gramas, e 18 vidros de loló, totalizando 360 ml. Com os suspeitos, havia ainda R$ 10 em dinheiro.



Durante a fuga, um dos suspeitos sofreu escoriações e foi levado ao Hospital de Emergência de Resende. Após receber atendimento médico, ele foi liberado e seguiu para os procedimentos na delegacia.

Registro da ocorrência



Os dois homens e todo o material apreendido foram encaminhados à 89ª Delegacia de Polícia, em Resende. Segundo a ocorrência, eles foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo, e permaneceram à disposição da Justiça. As identidades dos presos não foram divulgadas.



A polícia estima que a apreensão tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 11,1 mil ao tráfico de drogas. Os outros dois suspeitos que estavam no grupo avistado pelos policiais conseguiram escapar e não foram localizados até a conclusão do atendimento da ocorrência.



A presença de uma granada entre os itens apreendidos chama atenção por se tratar de artefato explosivo, e o caso deverá seguir sob investigação para esclarecer a origem do armamento e das munições, bem como a identidade dos demais integrantes do grupo. Não tivemos resposta das defesas.