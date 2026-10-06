Condutor tinha antecedentes por tráfico e disse que receberia R$ 5 mil para levar a droga de São Paulo até o Centro do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/PRF

Condutor tinha antecedentes por tráfico e disse que receberia R$ 5 mil para levar a droga de São Paulo até o Centro do Rio de JaneiroFoto: Divulgação/PRF

Publicado 06/10/2026 15:23





Segundo o registro da corporação, a atenção dos agentes se voltou para um veículo na cor prata, com placas de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O automóvel, conduzido pelo suspeito, foi então alvo de ordem de parada por parte da equipe policial que realizava a fiscalização na rodovia.



Durante a abordagem, o condutor afirmou aos policiais que estava indo realizar uma obra de construção para um suposto cliente na cidade do Rio de Janeiro, sem saber precisar o endereço exato de destino, informação que já despertou a desconfiança dos agentes em relação à real motivação da viagem.



Ao darem início aos procedimentos padrão de fiscalização, os policiais constataram que o indivíduo possuía antecedentes criminais relacionados ao crime de tráfico de drogas, além de perceberem um forte odor de maconha exalando do interior do veículo. Diante dos indícios, a equipe realizou uma revista mais detalhada no automóvel e localizou, no porta-malas, duas malas de grande porte contendo 20 invólucros embalados a vácuo com a substância identificada como haxixe, além de duas balanças de precisão, item comumente utilizado para a pesagem e fracionamento de entorpecentes destinados à comercialização.



Questionado pelos agentes sobre a origem e o destino da carga, o condutor confessou que estava transportando os entorpecentes do estado de São Paulo até o Centro do Rio de Janeiro, onde deveria entregar o material a uma pessoa que ele próprio afirmou não conhecer. Segundo o relato do suspeito, ele receberia a quantia de R$ 5 mil pela realização do transporte da droga entre os dois estados. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 31 anos transportando 20 quilos de haxixe nesta terça-feira (6), na Via Dutra, em Resende . A abordagem ocorreu na altura do km 310 da BR-116, sentido Rio de Janeiro, durante patrulhamento de rotina realizado por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF.Segundo o registro da corporação, a atenção dos agentes se voltou para um veículo na cor prata, com placas de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O automóvel, conduzido pelo suspeito, foi então alvo de ordem de parada por parte da equipe policial que realizava a fiscalização na rodovia.Durante a abordagem, o condutor afirmou aos policiais que estava indo realizar uma obra de construção para um suposto cliente na cidade do Rio de Janeiro, sem saber precisar o endereço exato de destino, informação que já despertou a desconfiança dos agentes em relação à real motivação da viagem.Ao darem início aos procedimentos padrão de fiscalização, os policiais constataram que o indivíduo possuía antecedentes criminais relacionados ao crime de tráfico de drogas, além de perceberem um forte odor de maconha exalando do interior do veículo. Diante dos indícios, a equipe realizou uma revista mais detalhada no automóvel e localizou, no porta-malas, duas malas de grande porte contendo 20 invólucros embalados a vácuo com a substância identificada como haxixe, além de duas balanças de precisão, item comumente utilizado para a pesagem e fracionamento de entorpecentes destinados à comercialização.Questionado pelos agentes sobre a origem e o destino da carga, o condutor confessou que estava transportando os entorpecentes do estado de São Paulo até o Centro do Rio de Janeiro, onde deveria entregar o material a uma pessoa que ele próprio afirmou não conhecer. Segundo o relato do suspeito, ele receberia a quantia de R$ 5 mil pela realização do transporte da droga entre os dois estados.

Registro da ocorrência



Diante da confissão e das evidências encontradas durante a revista veicular, os policiais da PRF deram voz de prisão ao condutor pelo crime de tráfico de drogas. Na sequência, o veículo utilizado no transporte, o próprio condutor e toda a droga apreendida durante a ação foram encaminhados para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende, unidade responsável por conduzir os procedimentos cabíveis relacionados ao caso registrado na rodovia.



Após a realização da perícia técnica sobre o material apreendido, foi oficialmente constatado que a carga encontrada no veículo somava exatamente 20 quilos de haxixe, confirmando as informações preliminares levantadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal durante a abordagem realizada na noite desta terça-feira na Via Dutra.



O caso segue agora sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá dar continuidade às investigações com o objetivo de identificar o destinatário final da carga de entorpecentes, bem como apurar outros possíveis envolvidos na organização responsável pelo transporte da droga entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito.