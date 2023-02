Carro em chamas - Foto: Reprodução de vídeo

Publicado 15/02/2023 14:11 | Atualizado 15/02/2023 15:21

Rio Bonito - Um automóvel pegou fogo na tarde desta quarta-feira na Serra do Sambê (15), aparentemente um carro branco ou cinza da VW, modelo Voyage ou Santana, as chamas impedem a identificação.

Ainda não se sabe o motivo do incêndio, e segundo informações o carro estava estacionado em uma rua da localidade, um motorista passava pelo local e registrou as imagens com o seu celular.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio e aparentemente o proprietário do automóvel não estava no local na hora em que o carro pegou fogo.