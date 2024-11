Viatura da polícia ambiental - Foto: Divulgação

Publicado 13/11/2024 09:30 | Atualizado 13/11/2024 09:33

Rio Bonito - Um empresário foi encaminhado nesta terça-feira (12) Pela Polícia Militar Ambiental e a 119ª DP após a constatação de que o seu estabelecimento comercial não possuía licença ambiental para trabalhar com forno a lenha.

Segundo informações, após denúncias a LINHA VERDE, através do Disque Denúncia, Policiais Militares do Comando de Polícia Ambiental, foram até o estabelecimento, localizado no bairro das Paineiras.

Ao chegarem no local, os policiais verificaram que havia um grande forno a lenha e então solicitaram as licenças ambientais para a utilização do equipamento. Não havia nenhuma documentação.

Com base no artigo 60 da Lei 9605/98 o ocorrência foi registrada, o empresário responsável foi encaminhado então para a 119ª DP no centro de Rio Bonito.

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).