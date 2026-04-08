Homem preso com mais de 17 mil pinos de cocaína em Rio Bonito - Foto: Jornal O DIA

Homem preso com mais de 17 mil pinos de cocaína em Rio BonitoFoto: Jornal O DIA

Publicado 08/04/2026 20:44 | Atualizado 08/04/2026 20:44

Rio Bonito - Rio Bonito - Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir de uma abordagem policial na tarde desta terça-feira (08), na RJ-124, na altura do km 13, no bairro de Boa Esperança.

Segundo informações, Policiais Militares do DPO de Boa Esperança, estavam realizando uma operação de rotina em frente ao Posto 1.3, quando teve a atenção voltada para um veículo Chevrolet Zafira branca.

Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e fugiu, sendo perseguido pelos policiais.

O veículo foi interceptado na altura do km 16 da rodovia. Durante a abordagem, o próprio condutor informou que havia drogas no interior do carro.

O suspeito foi identificado como João Carlos de Oliveira. Ele foi encaminhado para a 119ª DP (Rio Bonito), onde a ocorrência foi registrada.

No interior do veículo, os policiais encontraram e apreenderam 17.493 pinos de cocaína.

O homem foi encaminhado para a 119ª DP (Centro de Rio Bonito), o material também foi levado para a unidade policial.