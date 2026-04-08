Homem preso com mais de 17 mil pinos de cocaína em Rio BonitoFoto: Jornal O DIA
Homem é preso com mais de 17 mil pinos de cocaína em Rio Bonito
O elemento tentou fugir da abordagem policial, houve perseguição e ele foi capturado quilômetros depois; as drogas estavam dentro do veiculo
Homem é preso com mais de 17 mil pinos de cocaína em Rio Bonito
O elemento tentou fugir da abordagem policial, houve perseguição e ele foi capturado quilômetros depois; as drogas estavam dentro do veiculo
Foragido por associação criminosa é preso em Rio Bonito
Após meses de monitoramento o elemento foi encontrado, o criminoso tentou fugir, porém os agentes conseguiram captura-lo e ele foi encaminhado para a 119ª DP
Granada, munições e cadernos do tráfico: polícia prende suspeito em cerco no Boqueirão, em Rio Bonito
Material apreendido inclui granada, munições de alto calibre, rádios transmissores e anotações que podem revelar estrutura do tráfico na região
Polícia Civil prende gerente do tráfico em Rio Bonito
Além de tráfico, o meliante foi preso preso por receptação e adulteração de veículo roubado o caso aconteceu na Praça Cruzeiro
Foragido da Justiça é preso por Policiais Militares em Rio Bonito
Policiais Militares do CPRv realizaram uma ação no bairro Boa Esperança e durante uma abordagem em um veículo um criminoso fugitivo foi encontrado
Foragido acusado de dois homicídios e ligado ao Comando Vermelho é preso em Rio Bonito
O elemento, um criminoso de alta periculosidade foi abordado por Policiais Militares no DPO de Boa Esperança em uma operação de rotina do CPRv
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