Foragido preso pela Policia Civil em Rio Bonito - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Foragido preso pela Policia Civil em Rio BonitoFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 27/04/2026 17:46

Rio Bonito - Policiais Civis da 119ª Delegacia de Polícia (centro de Rio Bonito), prenderam no último sábado (25) um foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por tentar assassinar um Policial Militar.

Segundo informações, os agentes identificaram o criminoso, identificado como João Pedro Silva Carvalho em um estabelecimento comercial situado na Rua Castro Alves, no Centro da cidade.



Conforme apuração da investigação, no dia 16 de dezembro de 2025, por volta das 21h20min, o policial militar Nilton de Souza, em período de folga, foi alertado por vizinhos acerca da presença de três elementos em atitude suspeita nas proximidades de sua residência, situada na Rua Nerilze Nazareth Souza, bairro Caixa D’Água, sendo um deles identificado como o capturado, João Pedro Silva Carvalho.

Diante da situação, o policial manteve contato com a 3ª Companhia para solicitação de apoio e dirigiu-se ao local, onde localizou os suspeitos ao final da via. Ao determinar que se rendessem, os indivíduos passaram a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção, totalizando cinco tiros. O policial reagiu à injusta agressão, agindo em legítima defesa, ocasião em que os suspeitos fugiram para uma área de mata nas proximidades.

João Pedro Silva Carvalho foi preso e encaminhado a 119ª DP onde o caso foi registrado e já se encontra no sistema prisional.



A Polícia Civil prossegue com as investigações visando à identificação e a prisão dos demais envolvidos.