Capacitação para pessoas que atuam na rede de apoio à pessoa idosaFoto: Divulgação/MPRJ

Publicado 31/10/2024 23:07

Rio das Flores - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) promoveu uma capacitação para pessoas que atuam na rede de apoio às pessoas com mais de 60 anos em Rio das Flores. O encontro ocorreu nesta quarta-feira (10) e contou com equipes da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio das Flores e do Conselho Estadual de Proteção aos Direitos da Pessoa Idosa.

A capacitação é uma das etapas para a criação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa no município, um importante instrumento para a garantia da proteção de direitos da pessoa idosa no município, e contou com a presença de cerca de 60 idosos que moram na cidade, além de representantes do estado e do município.



“O evento cidadania ativa - a voz da experiência na construção do Conselho Municipal da pessoa idosa de Rio das flores - foi um marco importante, permitindo que os idosos compreendessem a função do Conselho e a relevância da participação como forma de exercício da democracia direta. Após a capacitação, foi criado um Grupo de Trabalho, formado por idosos e integrantes do poder público, para pensar as estratégias e as medidas possíveis para implementação do Conselho, consideradas as peculiaridades do município, onde praticamente não existem entidades devidamente constituídas aptas a fazer parte do Conselho, cuja primeira reunião já acontecerá no próximo dia 06 de novembro.” afirmou Gabriela Brandt, titular da Promotoria de Justiça de Rio das Flores.



Segundo a coordenadora do CAO Pessoa Idosa/MPRJ, Elisa Macedo, o encontro serviu para prestar suporte e fomentar a participação da sociedade civil na criação do Conselho. “Os idosos que residem na cidade participaram ativamente do encontro, entendendo quais são as funções do Conselho e seu alcance, a sua importância como instrumento de controle social e de participação nas políticas públicas voltadas para a pessoa idosa e a importância da participação da sociedade para a efetivação deste controle”, destacou Elisa.