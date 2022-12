Papai Noel visita Rocha Leão - Divulgação

Publicado 14/12/2022 15:37 | Atualizado 14/12/2022 15:59

Rio das Ostras - Aproveitando sua estada em Rio das Ostras, Papai Noel vai tirar a sexta-feira, dia 16, para visitar Rocha Leão e receber as cartinhas das crianças daquela localidade. A atividade também vai contar com intervenções circenses para animar o público que estiver com o Bom Velhinho.



De acordo com a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Regis, a visita a Rocha Leão faz parte do processo de descentralização da Cultura. “Nosso propósito é levar a Cultura em todos os cantos da Cidade. Este ano conseguimos que o Papai Noel arrumasse uma vaga na agenda dele para conhecer o Empório da Estação, nossa unidade cultural em Rocha Leão. Tenho certeza que será uma tarde inesquecível para todos!”, declarou.



CASA DO PAPAI NOEL – Papai Noel vai continuar recebendo as crianças na Casa de Cultura do dia 15 ao dia 23, das 18h às 22h. A unidade também conta com intervenções circenses para entretenimento do público. A decoração tem inspiração marinha, com detalhes do fundo do mar como o polvo instagramável localizado no jardim para que os visitantes possam tirar foto. A Árvore de Natal também está enfeitada com o mesmo tema com adornos de conchas, estrelas do mar e água marinha.