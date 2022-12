Publicado 19/12/2022 14:04 | Atualizado 19/12/2022 14:15

Rio das Ostras - O Sebrae-RJ, a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e os empresários locais realizaram nesta quinta-feira, dia 15, às 18h, no Vilarejo Praia Hotel, o lançamento do “Roteiro Gastronômico Jazz & Blues”, uma nova proposta para consolidar Rio das Ostras como a Cidade do Jazz & Blues.

Antes do evento, aconteceu uma visita técnica com representantes da imprensa e guias de turismo, que fizeram um tour pela Cidade sendo recebidos no Bartrô Restaurante e Bistrô e no Galleria Gastrobar para uma degustação.

Um dos propósitos do Roteiro Gastronômico Jazz & Blues, este desenvolvido a várias mãos, entre empresários, sociedade civil organizada e Administração Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, sob a coordenação do Sebrae Rio, é criar um itinerário através de equipamentos turísticos que contribuam para a construção da identidade do jazz e blues. Com isso, proporcionar ao turista a experiência da atmosfera, que, até então, só era sentida uma vez por ano, nos dias em que se realiza o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival.

A ideia é atrair, dessa forma, novos turistas para Rio das Ostras e ampliar a cadeia econômica do Turismo.

Sob a coordenação do Sebrae Rio, os participantes se reuniram para discutir as ações de implantação do Roteiro, como eventos e criação de pratos inspirados na culinária crioula, característica do estado americano da Louisiana, onde está New Orleans, berço do jazz. Hoje o roteiro já conta com alguns subprodutos, como o Projeto “Jazz na Rua” e o Mapa Virtual.

“Estamos trabalhando muito e unidos com os empresários e com a sociedade organizada para que Rio das Ostras seja de fato a Capital Estadual do Jazz & Blues. É essencial poder contar com a parceria do Sebrae na criação e na formatação de políticas públicas para nosso Município”, disse Aurora Siqueira, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.