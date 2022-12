O Mirante da Baleia e Píer do Emissário receberão o shows pirotécnicos - Divulgação/Jorge Ronald

Publicado 16/12/2022 13:28

Rio das Ostras - O céu de Rio das Ostras ganhará as cores dos tradicionais fogos de Réveillon. São dois shows pirotécnicos: no Centro e em Costazul (no Mirante da Baleia e Píer do Emissário com a cascata).

Este ano, será reduzido em 40% o barulho dos fogos com até 80 decibéis.