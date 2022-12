Em casos de emergência, ligue para o 199 - Divulgação

Publicado 20/12/2022 09:41 | Atualizado 20/12/2022 09:43

Rio das Ostras - O índice de chuva atingiu 102 milímetros nas últimas horas e há iminência de transbordamento do Rio Jundiá, que pode atingir diretamente as localidades do Praia Âncora e Village Rio das Ostras. O Canal de Medeiros já atingiu seu limite máximo.

O plano de contingência usado neste momento é o de chuvas intensas, que atende a alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. A equipe está averiguando uma situação de deslizamento de terra na localidade de Nova Cidade.

As equipes continuam nas ruas e atendendo aos chamados da população. Não temos registro de desabrigados ou desalojados, mesmo assim a Secretaria de Assistência Social já preparou o Centro Integrado de Convivência Dr. Gilberto Barcellos, em Nova Esperança, para receber quem precisar e definirá pontos de doação de alimentos destinados às pessoas nestas situações.

MEDIDAS PREVENTIVAS – A Secretaria de Obras informa que as medidas de prevenção foram realizadas como a limpeza de bueiros e manutenção nas bombas do Piscinão de Cidade Praiana, mas devido ao grande volume de chuva, muito além do normal, estas medidas não estão dando conta.

A previsão é de que continue a chover forte durante todo o dia e a Defesa Civil segue monitorando a situação.

Em casos de emergência, ligue para o 199.