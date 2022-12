Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 30/12/2022 12:19

Divulgação Teatro Popular de Rio das Ostras

Rio das Ostras - O Teatro Popular de Rio das Ostras recebeu na última quinta-feira (21) o I Show de Talentos do Grupo Prizma. O objetivo do evento, que ganhou sua primeira edição este ano, foi levar aos palcos o lado artístico dos trabalhadores do grupo e ainda fechou com chave de ouro a temporada teatral de 2022 do Teatro, agora com nome de Teatro Joel Barcelos.Apresentado por Sue Guimarães, colaboradora do RH do Prizma, e Thiago Loures, jornalista da Rádio Energia 104.9 FM, o evento lotou o teatro e premiou os três maiores talentos das empresas, de acordo com os cinco jurados escolhidos para a missão.Na bancada do júri estiveram presentes Cris Regis, Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Aurora Siqueira, Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sillas Nunes, cantor e violonista, Anne Nargis, Bailarina e Coreógrafa e o artista visual e Diretor da Casa de Cultura Rodrigo Pontes.