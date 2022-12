A Defesa Civil continua nas ruas fazendo a avaliação de danos e em apoio à população atingida - Divulgação

Publicado 21/12/2022 11:43 | Atualizado 21/12/2022 11:51

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras divulgou na manhã desta quarta-feira (21) uma nota oficial informando que o Município continua em Situação de Emergência Nível II.

A Cidade tem alguns pontos de alagamento. As áreas mais afetadas estão às margens do Rio Jundiá, que corta as localidades do Âncora, Village e Cláudio Ribeiro, devido ao risco de transbordamento do rio.

Também foram bastante afetadas as localidades de Cidade Beira Mar, Cidade Praiana e Recanto, próximas ao Canal de Medeiros, devido ao transbordamento deste corpo hídrico.



Não chove forte no Município há algumas horas e as águas das ruas já começam a escoar pelo sistema de drenagem. As ruas sem sistema, têm mais dificuldade para escoamento porque dependem da absorção do solo.



A Defesa Civil continua nas ruas fazendo a avaliação de danos e em apoio à população atingida.



Equipes da Guarda Civil Municipal continuam de prontidão para auxiliar nos locais que foram afetados pelas fortes chuvas. As equipes das Secretarias municipais de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas e de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca também continuam realizando o trabalho de limpeza de bueiros e ruas nas áreas onde já é possível ter acesso e retirada de árvores que caíram e obstruíram vias.



DESABRIGADOS E DESALOJADOS - Até a madrugada desta quarta-feira, 21, havia cinco pessoas desabrigadas, que foram acolhidas no Centro Integrado de Convivência-CIC, em Nova Esperança, unidade de referência das pessoas que precisam de ajuda.



Cerca de 20 pessoas em situação de rua, que estavam abrigadas na Casa do Sorriso, foram deslocadas para o Colégio Professora América Abdalla, em Nova Esperança, e 48 desalojados tiveram auxílio das equipes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal para deixarem suas residências e irem para locais seguros.



Uma equipe da Defesa Civil Estadual - REDEC 09, também esteve no Município acompanhando os trabalhos da Defesa Civil Municipal para formalização dos Protocolos de Emergência e homologação da Situação de Emergência Nível II.



AUXÍLIO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS – As famílias que vivem em vulnerabilidade social e tiveram prejuízos materiais devido às chuvas, poderão receber um valor de R$ 1,5 mil por meio de um benefício emergencial criado coletivamente pelos poderes Executivo e Legislativo.



O Projeto de Lei já está em fase de elaboração e será encaminhado para a Câmara para ser votado em caráter emergencial.



O auxílio tem o objetivo de contribuir no reparo das perdas e cobertura de despesas como a compra de móveis, eletrodomésticos, material de construção ou outros bens e mercadorias danificados.