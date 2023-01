A redação do O Dia esclarece que tal imagem não condiz com as produções jornalísticas apuradas e divulgadas pela empresa. E que, portanto a montagem foi idealizada e divulgada com má-fé, a fim de ludibriar leitores e cidadãos riostrenses - Divulgação

Publicado 30/01/2023 15:23

Rio das Ostras - Rio das Ostras - O nome e identidade visual do Portal O Dia foi usado inadequadamente para espalhar uma notícia falsa - fake news -, sobre uma suposta pesquisa de intenções de votos para o cargo de chefe do executivo. A montagem colocaria o vereador de Rio das Ostras, Marciel Gonçalves de Jesus Nascimento, como líder nas pesquisas. Mas, o O Dia nunca divulgou esta notícia. Trata-se de uma fake news usando o nome do jornal de forma inadequada.



A montagem com a foto de Marciel, colocado como líder da oposição na Câmara dos Vereadores, acompanha um suposto levantamento realizado pelo Instituto Rio21.



A redação do O Dia esclarece que tal imagem não condiz com as produções jornalísticas apuradas e divulgadas pela empresa. E que, portanto a montagem foi idealizada e divulgada com má-fé, a fim de ludibriar leitores e cidadãos riostrenses.