Procon de Rio das Ostras proporciona Atendimentos Itinerantes de serviços essenciaisFoto: Divulgação

Publicado 11/10/2023 12:46 | Atualizado 11/10/2023 12:48

Rio das Ostras - O Procon de Rio das Ostras está empenhado em tornar o atendimento aos consumidores mais acessível, principalmente para aqueles que residem em áreas distantes das sedes das empresas prestadoras de serviços essenciais na cidade. Para alcançar esse objetivo, o Procon estabeleceu parcerias com a empresa Enel e a empresa Rio+ Saneamento.

Graças a essas colaborações, a van de Atendimento Itinerante estará disponível em várias localidades ao longo do mês de outubro. No dia 17, das 9h30 às 16h, a van estará estacionada na Rua Cachoeira de Macacu, número 328, em Jardim Mariléa. Já no dia 18, no mesmo horário, o atendimento será realizado na Rua Santa Catarina 97, em Cidade Praiana, em frente ao Posto de Saúde.

A iniciativa se desloca para o Centro da cidade nos dias 19 e 20 de outubro, com atendimento na Praça José Pereira Câmara e na Rua das Casuarinas 595, ncora, próximo à sede do Procon, respectivamente. O horário de atendimento é das 9h30 às 16h em todos os locais.

Além disso, a empresa Rio+ Saneamento, responsável pelo abastecimento de água na cidade, também está oferecendo atendimentos itinerantes em diversas localidades. No dia 17, a equipe estará no Jardim Mariléa, ao lado do Ginásio Poliesportivo. No dia 18, os serviços estarão disponíveis em Cidade Praiana, na Rua Santa Catarina, ao lado do Posto de Saúde. No dia 19 de outubro, a Praça José Pereira Câmara, no Centro, receberá a ação. Todos os atendimentos ocorrem das 9h às 16h.

O coordenador executivo do Procon, Rafael Macabu, destaca a importância dos Atendimentos Itinerantes dos serviços essenciais para os consumidores. Ele enfatiza que essa é uma excelente oportunidade para os consumidores registrarem suas reclamações, resolver pendências e obter protocolos de atendimento em locais próximos de suas residências. A iniciativa visa tornar mais acessível e conveniente o acesso aos serviços de atendimento ao consumidor.