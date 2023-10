Vítima foi morta em Cláudio Ribeiro, no bairro Âncora - Foto: Divulgação

Publicado 10/10/2023 12:59

Rio das Ostras - Uma operação policial integrada resultou na morte de Marcus Vinícius, o criminoso mais procurado de Iguaba, na madrugada desta terça-feira (10). A ação teve desfecho em Rio das Ostras, onde Marcus Vinícius estava escondido por pelo menos uma ou duas semanas, na região do Cláudio Ribeiro, no bairro Âncora. Durante a operação, ele confrontou as forças policiais em um tiroteio.

De acordo com informações preliminares, Marcus Vinícius era apontado como o líder do crime organizado no município e estava envolvido em diversos casos de homicídios, incluindo a tentativa de homicídio contra um vereador iguabense, em março deste ano. As autoridades policiais estão em busca de mais detalhes sobre a operação e os eventos que levaram à morte do criminoso.

Essa ação policial representa um importante avanço na luta contra o crime em Iguaba e na região, demonstrando o comprometimento das forças de segurança em garantir a paz e a segurança pública na comunidade. A investigação continua em andamento para esclarecer completamente os detalhes dessa operação.