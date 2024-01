Rio das Ostras promove leilões on-line de veículos apreendidos - Foto: Ilustração

Rio das Ostras promove leilões on-line de veículos apreendidosFoto: Ilustração

Publicado 24/01/2024 13:55

Rio das Ostras - No próximo dia 5 de fevereiro, Rio das Ostras oferecerá uma chance imperdível para quem busca adquirir veículos apreendidos. Organizados pela Leiloeira Juliana Vettorazzo, os dois leilões on-line estão programados para as 10h e 11h, respectivamente.

O primeiro leilão, marcado para as 10h, trará sucatas de veículos apreendidos pela cidade. Já às 11h, será a vez do leilão de veículos apreendidos conservados, com 188 motocicletas e 31 carros recuperáveis disponíveis para lances. O lance mínimo deve ser consultado no site www.jvleiloes.lel.br.

Um lote de sucata veicular composto por cerca de 321 unidades de veículos, totalizando 181.377 quilos de material ferroso, estará disponível para arremate no primeiro leilão.

Para participar, os interessados devem realizar o cadastro prévio no site mencionado, garantindo sua participação até 48 horas antes do evento. Todas as informações detalhadas, regras e condições estão disponíveis no edital de leilão no mesmo site.

Os participantes podem obter mais informações ao entrar em contato com o escritório da Leiloeira Juliana Vettorazzo pelos canais de comunicação disponíveis, incluindo telefone, Whatsapp ou e-mail.