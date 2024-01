Os buracos, lama e entulhos são obstáculos diários para os moradores - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 26/01/2024 15:10

Rio das Ostras – Os moradores do bairro Enseada das Gaivotas, em Rio das Ostras, enfrentam uma realidade desoladora de abandono urbano, com ruas sem calçamento, buracos, alagamentos e esgotos a céu aberto. A negligência por parte da Prefeitura tem gerado descontentamento e preocupações com a segurança dos residentes.



A falta de infraestrutura é evidente, com ruas precárias que tornam o tráfego arriscado, especialmente para idosos e crianças. Os buracos, lama e entulhos são obstáculos diários para os moradores, que relatam a dificuldade de trafegar em vias com condições precárias, aumentando o risco de acidentes.



Moradores das Ruas Osvaldo Cruz, Rua Félix Pacheco e Rua Guimarães Rosa denunciam o total abandono por parte do poder público. Além dos problemas mencionados, a iluminação precária é uma preocupação adicional para a comunidade. Relatos de furtos de bicicletas na região também causam apreensão entre os residentes.

O auxiliar administrativo Carlos Miguel Silva, morador do bairro há 10 anos, expressa a frustração da comunidade diante da situação. "A população vem convivendo com os problemas da falta de asfalto e esgoto na região há muitos anos. Todos os moradores estão muito desgostosos com a situação em que o bairro se encontra", relata.



A situação se agrava nos períodos de chuva, transformando as ruas em verdadeiros desafios. A poeira constante, quando não chove, e as dificuldades para se deslocar em meio às poças d'água, nos dias de precipitação, afetam diretamente a qualidade de vida dos moradores.



A Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, informou que vem intensificando os serviços de manutenção para garantir melhor trafegabilidade e mobilidade, entretanto, já está em curso um projeto de instalação de rede de esgoto, rede de drenagem e pavimentação, que irá atender toda extensão da localidade Enseada das Gaivotas, assim como está sendo feito na localidade vizinha de Terra Firme.



