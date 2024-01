Evento contou com a presença de empresários, autoridades, representantes da sociedade civil de Rio das Ostras e região - Foto: Divulgação

Publicado 29/01/2024 18:02

Rio das Ostras - Empresários, lojistas, representantes de grandes marcas e autoridades se reuniram para marcar o início da contagem regressiva de 60 dias para a inauguração do centro de compras em Rio das Ostras. O evento também foi palco da revelação da nova identidade visual do empreendimento.

Rafael Bousquet, sócio idealizador do projeto, expressou a grande expectativa para a abertura, destacando o trabalho realizado ao longo de anos, desde pesquisas e elaboração do projeto até a escolha das marcas. Michele Ribeiro, proprietária da Polo Wear, ressaltou o prestígio de ser a primeira loja da marca na região e afirmou estar pronta para o sucesso que a inauguração promete.

Rodolfo Ustulin, empresário de São Paulo, trouxe a maior rede de lojas especializadas em tênis do país, a World Tênnis, e está confiante no potencial do empreendimento, considerando o fluxo de pessoas que será atraído. O diferencial do centro de compras, com um Centro de Saúde e Bem-Estar contendo 40 consultórios, também foi destacado, com profissionais como o dentista Fernando Paes, de Macaé, entusiasmado com a oportunidade de oferecer seus serviços em um ambiente inovador.

Rafael Bousquet reforçou a potencialidade de Rio das Ostras e a intenção do empreendimento em contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da cidade, atraindo profissionais e marcas que antes só eram encontrados em outros locais. Sobre a mudança da marca, explicou que buscaram algo exclusivo, com elementos e cores que remetessem ao município, visando uma maior identificação com os moradores.

A expectativa é que o novo centro de compras proporcione uma diversificada cadeia de comércios e serviços, fortalecendo o setor comercial local.