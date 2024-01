Rio das Ostras traz para dentro da folia, mais uma vez, esses gêneros musicais, que são marcas fortes da arte produzida no Município - Foto: Ilustração

Rio das Ostras traz para dentro da folia, mais uma vez, esses gêneros musicais, que são marcas fortes da arte produzida no Município Foto: Ilustração

Publicado 29/01/2024 18:10

Rio das Ostras - Entre os dias 10 e 12 de fevereiro, o anfiteatro da Lagoa de Iriry será palco do "Carna Jazz", uma atração que promete unir o clima descontraído da praia com a envolvente musicalidade do jazz e blues. Com dois shows gratuitos por dia, incluindo a participação de atrações internacionais, o evento terá início às 15h30.

O "Carna Jazz" surge como uma espécie de aquecimento para as festividades que marcarão os 20 anos do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival em 2024. A proposta é desmistificar a ideia de que o jazz e o blues são gêneros monótonos, proporcionando uma programação diversificada e animada para agradar a diversos públicos.

A abertura no sábado, 10 de fevereiro, contará com a cantora paulista Suê às 15h30, seguida pelo cantor e gaitista americano Omar Coleman às 19h. No domingo, 11, a talentosa Cláudia Falcão presta tributo a Elza Soares às 15h30, enquanto a Banda do Síndico apresenta um mix de blues e soul music em homenagem a Tim Maia às 19h. Já na segunda-feira, 12, o "Carna Jazz" traz a Banda Afroribeirinhos e a renomada diva do blues, Laretha Weathersby.

O evento é realizado pela Prefeitura de Rio das Ostras e Fundação de Cultura, com o patrocínio do Sesc RJ, Sapura, Oceânica, Vallourec e Discapel. A iniciativa conta ainda com o apoio da Like Produtora e Experimente Rio das Ostras, sendo produzida pela Azul Produções.