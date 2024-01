População cobra agilidade na solução dos problemas e exige um posicionamento claro da Prefeitura - Foto: Divulgação

População cobra agilidade na solução dos problemas e exige um posicionamento claro da PrefeituraFoto: Divulgação

Publicado 31/01/2024 10:42

Rio das Ostras - Moradores do bairro São Cristóvão, em Rio das Ostras, estão indignados e não escondem a revolta diante do estado precário da Praça do Skate. A situação, segundo relatos, é de total abandono, com problemas que vão desde alambrados enferrujados até a falta de iluminação e segurança, gerando medo na comunidade.



A praça, que deveria ser um ponto de encontro e lazer para os moradores, tornou-se um retrato do descaso municipal. Alambrados em péssimo estado comprometem a segurança dos frequentadores, enquanto a ausência de iluminação adequada cria um ambiente propício para práticas indevidas durante a noite, causando insegurança na região.

População cobra agilidade na solução dos problemas e exige um posicionamento claro da Prefeitura Foto: Divulgação

A situação é tão crítica que a população recorreu às redes sociais para expor a precariedade da Praça do Skate e exigir ação imediata da Prefeitura. Nas postagens, moradores apontam não apenas os problemas visíveis, como alambrados enferrujados e pichações, mas também questões estruturais que comprometem a integridade do local.



As críticas nas redes sociais são contundentes. Moradores demonstram preocupação com a possível desativação da praça se medidas urgentes não forem tomadas. A população, cansada da falta de resposta das autoridades, cobra agilidade na solução dos problemas e exige um posicionamento claro da Prefeitura.



A comunidade denuncia ainda a falta de manutenção básica, como limpeza e pintura, destacando o descaso que se reflete no abandono do espaço. A situação gera temor entre os moradores, que temem pela segurança e integridade estrutural da Praça do Skate. A situação é tão crítica que a população recorreu às redes sociais para expor a precariedade da Praça do Skate e exigir ação imediata da Prefeitura. Nas postagens, moradores apontam não apenas os problemas visíveis, como alambrados enferrujados e pichações, mas também questões estruturais que comprometem a integridade do local.As críticas nas redes sociais são contundentes. Moradores demonstram preocupação com a possível desativação da praça se medidas urgentes não forem tomadas. A população, cansada da falta de resposta das autoridades, cobra agilidade na solução dos problemas e exige um posicionamento claro da Prefeitura.A comunidade denuncia ainda a falta de manutenção básica, como limpeza e pintura, destacando o descaso que se reflete no abandono do espaço. A situação gera temor entre os moradores, que temem pela segurança e integridade estrutural da Praça do Skate.

População cobra agilidade na solução dos problemas e exige um posicionamento claro da Prefeitura Foto: Divulgação

A Prefeitura, alvo das críticas, enfrenta agora a pressão da comunidade, que espera não apenas por promessas, mas por ações concretas que resgatem a dignidade e o uso adequado desse espaço tão importante para a população de São Cristóvão.



Sobre os problemas apresentados na matéria, a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da subsecretaria de Esporte e Lazer, informou que em 2023 a Praça do Skate passou por ações de manutenção como reparo dos obstáculos e pintura.



O processo de reforma da área pública se iniciou neste mês de janeiro, com a solicitação à secretaria de Obras de reforma externa, cobertura, colocação de grades e novo projeto de iluminação. A previsão de conclusão do processo e início da obra é o segundo semestre de 2024.

A Prefeitura, alvo das críticas, enfrenta agora a pressão da comunidade, que espera não apenas por promessas, mas por ações concretas que resgatem a dignidade e o uso adequado desse espaço tão importante para a população de São Cristóvão.Sobre os problemas apresentados na matéria, a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da subsecretaria de Esporte e Lazer, informou que em 2023 a Praça do Skate passou por ações de manutenção como reparo dos obstáculos e pintura.O processo de reforma da área pública se iniciou neste mês de janeiro, com a solicitação à secretaria de Obras de reforma externa, cobertura, colocação de grades e novo projeto de iluminação. A previsão de conclusão do processo e início da obra é o segundo semestre de 2024.