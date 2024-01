Rio das Ostras terá um polo presencial com 120 vagas - Foto: Divulgação

Rio das Ostras terá um polo presencial com 120 vagasFoto: Divulgação

Publicado 31/01/2024 13:48

Rio das Ostras - A busca pelo ingresso no ensino superior ganha um reforço em Rio das Ostras com as inscrições abertas para o Pré-Vestibular Cecierj. Ofertado pela Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro, o curso é vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O município contará com um Polo que proporcionará aulas presenciais aos sábados, e há 120 vagas disponíveis.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 14 de março exclusivamente pelo site Cecierj. O Polo em Rio das Ostras está localizado na Rua do Engenheiro, Lote 9C, Quadra F, na Zona Especial de Negócios (ZEN).

Estudantes matriculados no último ano ou já concluíram o Ensino Médio em instituições públicas ou particulares em 2024 podem se inscrever. O curso abrange a preparação para o Enem, Vestibular Cederj e outros vestibulares.

As aulas terão início em 6 de abril, estendendo-se até 7 de dezembro de 2024. O Vestibular Cecierj oferece mais de oito mil vagas, sendo 5375 na modalidade presencial, distribuídas em 45 pontos em todo o Estado do Rio de Janeiro, e três mil para aulas online.

Ao se inscrever, o candidato escolhe entre a modalidade presencial ou a distância. Os alunos terão acesso a material didático impresso, colorido e conectado à plataforma de estudos, proporcionando uma experiência de aprendizado completa.