Pré-candidato a prefeito em Rio das Ostras, Balthazar alega manobra para impedi-lo de concorrer e mantém firmeza na disputa - Foto: Divulgação

Pré-candidato a prefeito em Rio das Ostras, Balthazar alega manobra para impedi-lo de concorrer e mantém firmeza na disputaFoto: Divulgação

Publicado 10/02/2024 09:00

Rio das Ostras - O vereador Carlos Augusto Balthazar apresentou ontem o seu pedido oficial de desligamento da Câmara Municipal de Rio das Ostras. O parlamentar, que já foi prefeito, vereador e deputado estadual, alegou ser vítima de uma manobra que visava tirá-los das eleições deste ano, onde é pré-candidato a prefeito e lidera as pesquisas de opinião até o momento.

Na Câmara, Carlos Augusto tem se destacado como uma voz independente, e muitas vezes solitária, contra o governo de Marcelino da Farmácia que, além da ampla maioria dos vereadores, conta também com o apoio do presidente do Legislativo, o vereador Maurício Braga Mesquita. BM, como é conhecido, é o candidato oficial de Marcelino à sucessão.



Nos bastidores, a informação é que o grupo de Marcelino e Maurício BM usaria de sua ampla maioria no Legislativo para forjar um processo de cassação contra o vereador, com base em falsas acusações. Como a Câmara Municipal é um tribunal político, basta ter maioria para que um processo dessa natureza seja aberto. Antevendo o golpe, Carlos Augusto preferiu renunciar ao mandato de vereador para se dedicar integralmente à campanha de prefeito, sem qualquer risco de ser vítima deste tipo de golpe.



Procurado pela redação do Dia, Carlos Augusto afirmou estar sereno e seguro da decisão, apesar de lamentar o nível de baixaria que se encaminhou a política riostrense. “Desde quando comecei a aparecer como favorito a vencer as eleições, tenho sido vítima de todos os tipos de covardia. Primeiro montaram um gabinete do ódio para espalhar fakenews contra mim, minha família e meus aliados. Como nem isso tem dado resultado, eles agora partiram para o desespero, tentando me tirar das eleições no tapetão, mas aqui vai um aviso: não irei me intimidar. Eleição se vence nas urnas e o povo riopstrense não é bobo. A resposta a toda essa covardia será dada nas urnas”; disse.