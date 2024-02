Procon fiscaliza preços de repelentes - Foto: Divulgação

Procon fiscaliza preços de repelentes Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2024 11:23

Rio das Ostras - Com o aumento dos casos de dengue no país, a busca por repelentes tem crescido em Rio das Ostras. Para evitar possíveis aumentos abusivos, a equipe de fiscalização do Procon está realizando operações nos estabelecimentos comerciais que comercializam esses produtos.

A ação visa verificar os preços dos repelentes na cidade e analisar as notas fiscais para garantir que não haja aumento injustificado. Os repelentes são uma das principais defesas contra a dengue, sendo considerados essenciais no combate à doença e outras transmitidas por mosquitos.

O coordenador executivo do Procon de Rio das Ostras, Rafael Macabu, destaca a importância de garantir que a população não sofra abusos por parte dos empresários em busca de lucros excessivos. Para denunciar preços abusivos e irregularidades, os consumidores podem utilizar os canais de atendimento do Procon, como o WhatsApp da Fiscalização, e-mail ou comparecer pessoalmente à sede do órgão.