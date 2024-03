Rio das Ostras garante pódio nos Jogos de Verão - Foto: Divulgação

Publicado 12/03/2024 15:11

Rio das Ostras - No último final de semana, nos dias 9 e 10 de março, talentosos atletas de Rio das Ostras brilharam nos Jogos de Verão de Cabo Frio, deixando sua marca no campeonato de vôlei de praia realizado na Praia do Forte. O evento contou com a participação de mais de 50 competidores de todo o Estado, e os representantes de Rio das Ostras se destacaram nas categorias avançadas, tanto no feminino quanto no masculino.



Na categoria avançada feminina, a dupla formada por Ana Stock e Brendha Mota conquistou o terceiro lugar no pódio, garantindo as merecidas medalhas da competição. Já na competição avançada masculina, Murilo Nascimento, em parceria com Carlos Aquino, do Rio de Janeiro, alcançou a primeira posição, subindo ao lugar mais alto do pódio.

Na mesma categoria, Danúbio Rondon brilhou conquistando o terceiro lugar, adicionando mais uma medalha de campeão para Rio das Ostras. O desempenho excepcional dos atletas riostrenses reforça o potencial esportivo da cidade e enche de orgulho a comunidade local.