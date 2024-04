As circunstâncias exatas do confronto ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes da 128º DP - Foto: Ilustração

Publicado 26/04/2024 13:28

Rio das Ostras - Na manhã desta sexta-feira (26), um trágico confronto resultou na morte de um homem identificado como Deraldo Junior de Souza, no bairro Nova Esperança (Goiamum), em Rio das Ostras. De acordo com informações preliminares, policiais civis da 72ª Delegacia de Polícia do bairro Mutua, em São Gonçalo, se dirigiram até o local para cumprir um mandado de prisão contra Deraldo.



No entanto, ao ser abordado pelos policiais, Deraldo teria reagido de forma agressiva, resultando em um intenso confronto armado. Durante a troca de tiros, Deraldo foi atingido e acabou não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local.



Os policiais envolvidos na ação prestaram os primeiros socorros, e Deraldo foi encaminhado para a unidade de saúde mais próxima, porém, lamentavelmente, não foi possível salvá-lo. As circunstâncias exatas do confronto ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes da 128º DP.



O ocorrido gerou comoção e debate nas redes sociais, com diversos comentários expressando opiniões e questionamentos sobre o desfecho trágico do confronto. As autoridades devem fornecer mais detalhes sobre o caso conforme a investigação avança.