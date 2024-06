Nesta quinta-feira (6), a van da Enel recebe os clientes na Praça Cantagalo - Foto: Divulgação

Publicado 05/06/2024 11:05

Rio das Ostras - Em uma ação coordenada com o Procon de Rio das Ostras, a Enel Distribuição Rio está disponibilizando atendimento móvel em diferentes pontos do município ao longo de junho. A iniciativa visa facilitar o acesso da população aos serviços prestados pela companhia.

Na quinta-feira, 6 de junho, a van da Enel estará na Praça Cantagalo. Na semana seguinte, o atendimento se desloca para Cidade Nova, com o veículo estacionado no CRAS Central. As próximas paradas incluem o CRAS Norte no dia 17, o CRAS Sul no dia 19, e o CRAS Rocha Leão no dia 22. Os horários de atendimento são das 9h30 às 12h e das 13h às 16h.

A unidade móvel da Enel oferece uma gama de serviços semelhantes aos das lojas físicas, incluindo adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e novas ligações. O objetivo é proporcionar mais comodidade e acesso rápido aos serviços para os clientes da companhia.

Além do atendimento móvel, a Enel também disponibiliza diversos canais digitais para facilitar a vida dos consumidores. Os serviços podem ser acessados pelo site da distribuidora (www.enel.com.br), pelo aplicativo Enel disponível para iOS e Android, através do WhatsApp pelo número (21) 99601-9608, e pela Central de Relacionamento no número 0800 28 00 120.