Prata do Brasileiro de Kickboxing é de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 06/06/2024 10:56 | Atualizado 06/06/2024 11:00

Rio das Ostras - O atleta riostrense Alan Ferreira mostrou seu valor no 33º Campeonato Brasileiro de Kickboxing, sediado em Vila Velha, Espírito Santo. O evento, que teve lugar na renomada Arena Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, atraiu mais de 1.300 competidores de todo o país.

Representando com maestria Rio das Ostras e também a Seleção Brasileira de Kickboxing, Alan não decepcionou, conquistando a medalha de prata em duas modalidades distintas: Point-Fighting e Light Contact.

Além de sua brilhante performance no Campeonato Brasileiro, Alan também fez bonito no Pan American Kickboxing Cup - Brasil Open, alcançando a 5ª colocação na classificação geral. Ambos os eventos não apenas destacam o talento de Alan no cenário nacional, mas também contribuem para sua ascensão no ranking brasileiro e o preparam para o aguardado Campeonato Mundial, previsto para o final deste ano.