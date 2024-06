Este ano, a FLIC trará o universo do Hip-hop para dentro do evento - Foto: Ilustração

Publicado 05/06/2024 10:28

Rio das Ostras - Rio das Ostras, famosa por seu título de Capital Fluminense do Jazz e do Blues, alcança um novo patamar cultural com a Festa de Literatura e Cultura (FLIC). Agora, a FLIC é oficialmente patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A aprovação unânime do Projeto de Lei 2639/2023, proposto pela deputada Marina do MST (PT), ocorreu nesta terça-feira, 4 de junho, e destaca a importância do evento para a cultura fluminense.

"A FLIC é um evento vibrante que celebra nossa cultura, destacando obras autorais e periféricas, e reafirmando nosso compromisso com uma cultura viva, diversa e democrática. É um espaço onde todos têm voz e vez, promovendo leitura, arte e música," declarou a deputada Marina em suas redes sociais, evidenciando a importância da feira na promoção de uma cultura inclusiva e acessível.

Conhecida por sua forte ligação com a leitura, Rio das Ostras fortalece ainda mais essa identidade com o reconhecimento da FLIC. Com este título oficial, a Festa está pronta para ampliar seu impacto e alcance, firmando-se como um polo cultural vital para a região dos Lagos.

O evento, programado para os dias 2 a 4 de agosto de 2024, no bairro Âncora, reunirá escritores, leitores, artistas e educadores. Este ano, a FLIC incorpora o universo do Hip-hop ao evento, prestando uma homenagem especial à sambista Leci Brandão e ao rapper Mano Brown, celebrando suas notáveis contribuições à cultura brasileira.

Leonardo Medeiros, coordenador da FLIC, enfatiza que a descentralização do evento permitirá um maior acesso à leitura. “Embora a Festa ocorra no bairro Âncora, nosso objetivo sempre foi estender suas atividades por toda Rio das Ostras. Como patrimônio imaterial, teremos mais força para conseguir parceiros e apoio, facilitando a disseminação do livro e da literatura."

Guilhermina Rocha, presidente do Centro Cultural de Educação Popular, vê a declaração da FLIC como patrimônio imaterial como um reconhecimento merecido. "Este evento vai além de uma simples festa; é uma experiência transformadora que envolve toda a comunidade. Cada edição nos aproxima mais de uma sociedade mais justa e leitora."

Para garantir o crescimento contínuo da FLIC e alcançar mais pessoas, é crucial o apoio de empresários, do poder público, do terceiro setor e da sociedade civil. Com mais suporte, a FLIC pode cumprir seu objetivo de descentralizar as atividades literárias em todo Rio das Ostras, promovendo o acesso ao livro e à cultura de maneira abrangente.

Interessados em apoiar a FLIC podem entrar em contato pelo e-mail flicriodasostras@gmail.com ou através do telefone (22) 99951-7372. Juntos, podemos tornar a FLIC um evento ainda mais inclusivo e transformador para nossa comunidade.