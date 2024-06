32º BPM prende homem armado e com tornozeleira eletrônica em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Rio das Ostras - Na manhã desta segunda-feira (3), agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) realizaram a prisão de um homem armado, identificado como Luiz Fernando de Almeida Tavares, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. O suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, foi detido após uma denúncia anônima.

A denúncia informava que Luiz Fernando estaria em posse de armas em sua residência. Com a autorização da irmã do acusado, os policiais entraram na casa e, durante as buscas, encontraram um revólver calibre 38 escondido debaixo do travesseiro na cama de Luiz Fernando.

O acusado foi imediatamente preso e levado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A ação rápida e eficiente da guarnição reforça o compromisso da polícia com a segurança da comunidade, destacando a importância das denúncias anônimas para a efetividade das operações.