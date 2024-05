Outras atrações imperdíveis incluem a banda Afrojazz e a contrabaixista polonesa Kinga Glyk - Foto: Divulgação

Publicado 31/05/2024 16:44

Rio das Ostras - A 20ª edição do Rio das Ostras Jazz e Blues começou na quinta-feira (30) com uma programação repleta de estrelas internacionais e nacionais. O evento, que vai até domingo (2), promete agitar a cidade de Rio das Ostras com 30 shows gratuitos distribuídos em cinco palcos.

A abertura oficial, marcada para as 11h15 na Praça São Pedro, contará com a apresentação da cantora Cida Garcia. Em seguida, às 14h15, o palco Iriry recebe o guitarrista norte-americano Kenny Brown, famoso por sua habilidade no blues.

O destaque da tarde fica por conta do violonista brasileiro Romero Lubambo, o baterista norte-americano Rodney Holmes, o pianista venezuelano Otmaro Ruiz e a contrabaixista indiana Mohini Dey, que sobem ao palco Boca da Barra a partir das 17h. Eles prometem uma performance inesquecível, combinando talentos de diferentes partes do mundo.

À noite, o palco Costazul será o cenário para um tributo emocionante à cantora Cássia Eller, apresentado pelo guitarrista argentino Victor Biglione, que interpretará músicas do álbum "Cássia Eller & Victor Biglione In Blues". O show, que começa às 20h30, também contará com a participação da cantora Taryn Szpilman e do contrabaixista Dudu Lima.

Outras atrações imperdíveis incluem a banda Afrojazz e a contrabaixista polonesa Kinga Glyk. Para fechar a primeira noite com chave de ouro, o vocalista Nasi, da banda Ira!, se apresentará ao lado da Blues Etílicos, prometendo uma performance vibrante e cheia de energia.

O festival continuará com uma programação variada e artistas renomados como o contrabaixista Richard Bona e o James Carter Organ Trio.