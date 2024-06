Desde os seus primeiros passos no futebol aos 6 anos de idade, Guilherme sempre demonstrou uma paixão e habilidade notáveis pelo esporte - Foto: Divulgação

Desde os seus primeiros passos no futebol aos 6 anos de idade, Guilherme sempre demonstrou uma paixão e habilidade notáveis pelo esporteFoto: Divulgação

Publicado 05/06/2024 11:25

Rio das Ostras - Guilherme Soares da Conceição, um jovem de 17 anos nascido em Rio das Ostras, está conquistando o mundo do futebol nordestino com seu talento excepcional. Atualmente, ele é um dos destaques nas categorias de base do renomado Esporte Clube Bahia.

Desde os seus primeiros passos no futebol aos 6 anos de idade, Guilherme sempre demonstrou uma paixão e habilidade notáveis pelo esporte. Sua jornada começou nas escolinhas de futebol da cidade, onde ele rapidamente chamou a atenção dos olheiros locais.

Após passagens pela Escolinha do Ostrense Futebol Clube em Rio das Ostras e pelo Macaé Esporte Clube, onde se destacou como artilheiro do Campeonato Carioca – série A2, Guilherme atraiu a atenção de clubes de todo o país. Aos 15 anos, ele foi recrutado pelo Botafogo de Ribeirão Preto e, mais recentemente, assinou contrato com o Esporte Clube Bahia.

No Bahia, Guilherme já conquistou a Copa Galo de Futebol de Base, mostrando seu potencial e contribuindo para o sucesso do clube. Seus pais, Ronaldo Soares e Cleide da Conceição, estão extremamente orgulhosos de suas conquistas e apoiam seu filho em cada etapa de sua carreira.

Apesar da distância física, Ronaldo e Cleide acompanham de perto o desenvolvimento de Guilherme e torcem para que ele alcance todo o sucesso que merece. E com um talento tão evidente, o futuro do jovem jogador parece brilhante no mundo do futebol.