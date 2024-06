Feira de casamentos reúne mais de 60 micros e pequenos empreendedores entre os dias 29 e 30 de junho, em Rio das Ostras, além de gerar 80 empregos diretos e indiretos - Foto: Ilustração / Arquivo

Feira de casamentos reúne mais de 60 micros e pequenos empreendedores entre os dias 29 e 30 de junho, em Rio das Ostras, além de gerar 80 empregos diretos e indiretosFoto: Ilustração / Arquivo

Publicado 11/06/2024 10:17

Rio das Ostras – A cidade de Rio das Ostras sediará nos dias 29 e 30 de junho a 10ª edição do Salão Simplesmente Noivas, maior feira de casamentos e festas da Região dos Lagos e Norte Fluminense. O evento, que ocorrerá na Pousada Latitude 22, reunirá mais de 60 micro e pequenos empreendedores e é esperado para movimentar cerca de R$ 1,5 milhão na economia local. Além disso, a feira promete criar 80 empregos diretos e indiretos, reforçando o papel do setor de eventos no desenvolvimento econômico da região.

A escolha de Rio das Ostras como destino de casamento tem se intensificado nos últimos anos, refletida no número crescente de enlaces na cidade. Em 2023, foram registrados 704 casamentos, gerando um impacto econômico de quase R$ 30 milhões. Este ano, até maio, já foram contabilizados 323 casamentos, consolidando a cidade como um importante polo para o mercado de casamentos.

O evento terá entrada gratuita e promete atrair não apenas casais interessados em realizar suas cerimônias na cidade, mas também moradores locais e turistas das regiões vizinhas. A feira transformará a Pousada Latitude 22 em um ambiente de celebração, com decoração especial, mesas temáticas, flores, música ao vivo e desfiles com as tendências de moda para 2024/2025. Haverá também espaços instagramáveis, proporcionando aos visitantes a oportunidade de registrar momentos especiais para as redes sociais.

Paula Meireles, uma das organizadoras do Salão Simplesmente Noivas, destaca a novidade desta edição: "Em 2024, preparamos um cenário de um altar decorado onde Elvis Presley estará celebrando a união dos casais, o que deverá render muitas fotos. Nossa ideia é que o universo do casamento tome conta do evento e que esta estratégia impacte ainda mais no fechamento de negócios."

Segundo os organizadores, o Salão Simplesmente Noivas já impactou cerca de R$ 200 milhões na economia local ao longo de suas edições, promovendo a integração e crescimento dos pequenos empresários do setor de eventos. A feira é uma oportunidade para os empreendedores locais fecharem novos contratos e expandirem seus negócios.

A iniciativa reflete a força do setor de eventos em Rio das Ostras, que vem se consolidando como um destino preferido para casamentos, não apenas por suas belezas naturais, mas também pela infraestrutura e serviços oferecidos.