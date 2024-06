Falta de manutenção é evidente: buracos, falta de pintura e piso irregular tornam o tráfego perigoso para ciclistas e pedestres - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 13/06/2024 09:21

Rio das Ostras - A ciclovia da Avenida Linda, em Rio das Ostras, que deveria ser um exemplo de infraestrutura segura e bem cuidada, está em estado de total abandono. A paisagem, que poderia ser digna de um cartão postal com barcos coloridos e pássaros à beira do canal, é manchada pela negligência visível em cada trecho da via.



A falta de manutenção é evidente: buracos, falta de pintura e piso irregular tornam o tráfego perigoso para ciclistas e pedestres. As barras de proteção de concreto estão quebradas, algumas foram arrancadas e outras apresentam rachaduras preocupantes, aumentando o risco de acidentes.



Os frequentadores da ciclovia, especialmente na área que dá acesso à Boca da Barra, relatam ainda o desaparecimento de uma estátua de um anjo que embelezava o local. Não se sabe se a peça foi furtada ou vandalizada. Os quiosques ao longo da ciclovia estão em péssimo estado de conservação, oferecendo riscos aos usuários.

Outro problema persistente é a ausência de lixeiras, o que contribui para a poluição e degradação ambiental da área. A situação desperta a insatisfação de moradores e visitantes, que lamentam o descaso com um espaço que deveria ser de lazer e segurança.



A equipe de Reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Comunicação Social para obter respostas sobre as medidas que estão sendo tomadas para resolver esses problemas. A resposta foi que a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio das diversas secretarias municipais responsáveis, esclarece:



Estão na programação de julho da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas as obras de reparo e manutenção ao longo da Avenida Linda.



A questão do furto da escultura passou a ser responsabilidade das autoridades policiais, a partir do registro do Boletim de Ocorrência nº 128-03745/2023, em maio de 2023, realizado pela Fundação Rio das Ostras de Cultura.



Os quiosques da Avenida Linda, bens públicos desta municipalidade, são objeto de procedimento licitatório que acontecerá ainda este ano.



Após a assinatura do termo de permissão, a manutenção e realização de obras nos referidos quiosques serão de responsabilidade dos futuros permissionários.



Será realizada a partir da próxima segunda, dia 17 de junho, o trabalho de reposição de papeleiras danificadas e instalação de novas, em toda a Cidade , contemplando também a citada localidade.

