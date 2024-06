A guarnição solicitou reforços via rádio, mobilizando as unidades do PROEIS Cantagalo e PROEIS Mar do Norte - Foto: Divulgação

Rio das Ostras – Uma operação do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) em Rio das Ostras terminou em confronto na manhã desta sexta-feira (14). A ação, coordenada pelo Sargento Cosme Uedson, visava combater o tráfico de drogas nas proximidades do Programa de Saúde Animal (PSA).

Enquanto patrulhavam a área, a equipe do PROEIS identificou dois indivíduos saindo de uma mata. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos fugiram de volta para a vegetação, disparando contra a guarnição. Os agentes revidaram para se defender, mas os suspeitos conseguiram escapar.

A guarnição solicitou reforços via rádio, mobilizando as unidades do PROEIS Cantagalo e PROEIS Mar do Norte para estabelecer um cerco tático com o objetivo de capturar os suspeitos. Apesar dos esforços intensificados, os indivíduos não foram encontrados. Após garantir a segurança da área, os policiais realizaram buscas e descobriram um barril enterrado contendo diversas sacolas vazias e uma sacola com substâncias suspeitas.

O material apreendido foi levado à 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) para registro. No que diz respeito aos disparos feitos pelos policiais, foram realizados nove tiros pelo 3º Sargento Gomes com sua pistola .40 Glock G22, cinco tiros pelo 3º Sargento Luiz Fellipe com a mesma arma, e onze tiros pelo 3º Sargento Novaes, também com uma pistola .40 Glock G22. Todas as munições foram devidamente contabilizadas.