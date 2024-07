Professores e alunos do CEPRO durante as filmagens do documentário 'Transformação' - Foto: Divulgação

Publicado 15/07/2024 13:10

Rio das Ostras - O mini-documentário “Transformação” estreará na próxima sexta-feira (19), às 19h30, marcando o lançamento da série “Um Mundo de Cada Vez”. O filme oferece um olhar abrangente sobre os 16 anos de história do Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras (CEPRO), conhecido por sua abordagem inclusiva na educação para todas as idades. A narrativa é conduzida pelos próprios professores que participam voluntariamente do projeto.



Idealizado pelo fotógrafo Pedro Gabriel, conhecido como Dark, a série “Um Mundo de Cada Vez” tem como objetivo retratar histórias de pessoas comuns e regiões diversas, destacando o cotidiano e a riqueza cultural. “Acreditamos que histórias comuns têm o poder de transformar a forma como vemos o mundo”, afirma Gabriel. “Transformação” foi desenvolvido em colaboração com a fotógrafa Thaís Valentino e o social media João Enes, além de Pedro Gabriel.



O documentário inclui depoimentos de professores e alunos do CEPRO, como Guilhermina Rocha, presidente do CEPRO; Leonardo Medeiros, idealizador da Flic; Rosilene Macedo, vice-presidente do CEPRO; Alexandre Sábado, professor de Português e voluntário do Pré-vestibular Social do CEPRO; e César Araújo, diretor do CEPRO e coordenador do Pré-vestibular Social do CEPRO.



“Nossa missão sempre foi oferecer uma educação acessível e de qualidade para todos”, afirma Guilhermina Rocha. As imagens capturam momentos significativos da comunidade escolar, revelando as experiências e desafios enfrentados ao longo dos anos.



Com uma duração de 15 minutos, “Transformação” celebra a trajetória do CEPRO e ressalta a importância da educação popular e inclusiva em Rio das Ostras.



A exibição do documentário será gratuita e ocorrerá na sede do CEPRO, localizada na Avenida das Flores 394, Residencial Âncora. “Abrir essa exibição para a comunidade local é essencial para fortalecer os laços entre o CEPRO e os moradores, além de promover a valorização da educação popular e inclusiva. Eventos como este incentivam a participação ativa da comunidade e destacam o impacto positivo que a educação acessível pode ter na vida das pessoas”, conclui Guilhermina.











