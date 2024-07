Processo seletivo em Rio das Ostras abre oportunidade para pintores escaladores - Foto: Ilustração

Publicado 18/07/2024 10:25

A Agência Municipal de Emprego de Rio das Ostras está com inscrições abertas para um processo seletivo que visa preencher vagas para a função de Pintor Escalador. Os interessados devem comparecer no dia 23 de julho, às 9h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDTUR), localizada na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, s/nº – Extensão do Bosque, Rio das Ostras, ao lado do Hortifruti e em frente à Discapel.

Os requisitos para candidatura incluem ensino médio completo, experiência comprovada na função registrada em carteira de trabalho (CTPS), certificações CBSP, T-HUET e IRATA, além de curso de pintura. A seleção será realizada em duas etapas no mesmo dia. Inicialmente, os candidatos passarão por uma prova às 9h.

Os aprovados nesta fase serão entrevistados pelo gestor às 13h. Os candidatos devem comparecer ao local com documento de identidade (RG), comprovante de residência, currículo atualizado, certificações CBSP, T-HUET e IRATA válidas, LOGBOOK, carteira de trabalho e previdência social (CTPS) e certificado do curso de pintura em validade. Além disso, é imprescindível que os interessados realizem o cadastro no banco de empregos da prefeitura antes de participar do processo seletivo.