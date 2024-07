Presidente da Câmara Municipal, Maurício BM, reúne vereadores para apoiar o secretário de Obras em Rio das Ostras - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 17/07/2024 09:11

Rio das Ostras - Após vereadores da base do governo protocolarem requerimento pedindo a demissão do secretário de Obras Daniel Martins Gomes, o presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras, Maurício BM, agiu rapidamente e reuniu a bancada do governo Marcelino para evitar a demissão.

Após a publicação de uma reportagem no jornal O DIA, que trouxe à tona um suposto esquema de superfaturamento de R$ 7 milhões, BM reuniu os vereadores da base do governo para mostrar apoio total ao secretário. BM são se limitou apenas a reunir-se com os vereadores autores do requerimento, como também publicou um vídeo com os mesmos parlamentares defendendo o secretário.

A reunião contou com a presença dos vereadores da base governista do prefeito Marcelino. BM aproveitou a oportunidade para reafirmar a unidade da bancada de apoio ao prefeito, destacando a importância de manter o grupo coeso em meio às acusações. "Quem pensava que a base do governo estava desunida está enganado, estamos mais juntos do que nunca!" declarou BM, mandando um recado claro aos críticos e à oposição.

O pedido de demissão do secretário havia sido formalizado no final da última semana. No documento, os vereadores argumentavam que Daniel Martins Gomes não atendia às necessidades inerentes ao cargo e apresentava graves falhas na condução de suas funções, incluindo a paralisação de inúmeras obras no município.

Apesar das graves denúncias, a intervenção de BM garantiu o apoio inabalável da bancada governista ao secretário. A reportagem de O DIA apresentava documentos e depoimentos que sugeriam manipulação de processos licitatórios e emissão de notas fiscais com valores inflacionados. O servidor público que fez a denúncia afirmou que os contratos eram ajustados para beneficiar determinadas empresas, em troca de propinas pagas a funcionários da secretaria.

Em resposta às acusações, o Secretário Municipal de Obras negou todas as irregularidades e afirmou estar à disposição para qualquer investigação. "Estamos tranquilos quanto à lisura dos nossos processos e confiamos que uma auditoria vai comprovar a regularidade das nossas ações," declarou o secretário.

A ação rápida de BM e a reafirmação da unidade da base governista do prefeito Marcelino mostram a determinação do grupo em enfrentar as denúncias e manter a coesão política, mesmo em tempos de crise.