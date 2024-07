Material apreendido pela Polícia Militar durante patrulhamento em Recanto dos Meros - Foto: Divulgação

Material apreendido pela Polícia Militar durante patrulhamento em Recanto dos MerosFoto: Divulgação

Publicado 16/07/2024 10:03 | Atualizado 16/07/2024 10:05

Rio das Ostras - Durante um patrulhamento de rotina na localidade de Recanto dos Meros, em Arroz, a Polícia Militar prendeu Anderson, suspeito de tráfico de drogas. A guarnição avistou o suspeito em uma bicicleta e ordenou que parasse. Ignorando a ordem, Anderson tentou fugir, mas foi rapidamente capturado pelos policiais.



Na abordagem, os agentes encontraram R$ 150 no bolso de Anderson. Eles também observaram que ele havia jogado uma sacola plástica no rio. A equipe conseguiu recuperar a sacola, que continha 35 tabletes de maconha com a inscrição "Boldão de 20 BSJ / TCP o melhor da região". Além disso, um celular Samsung foi recuperado após ser jogado ao solo durante a fuga e acabou danificado.



O suspeito foi levado para a 121ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, para a delegacia da área, onde foi autuado no artigo 33 da Lei 11.343/06 por tráfico de drogas, permanecendo preso. Durante a tentativa de fuga, Anderson machucou o dedão do pé.

Seus direitos constitucionais foram lidos e, conforme a Súmula Vinculante 11, foi utilizado o uso de algemas para garantir a segurança. Anderson foi entregue à delegacia em boas condições físicas e psicológicas. A ocorrência continua em andamento.