Drogas apreendidas pela Polícia Militar durante patrulhamento em Nova Esperança, Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 16/07/2024 09:57

Rio das Ostras - Durante um patrulhamento de rotina na Rua Joaquim Azevedo, em Nova Esperança, Rio das Ostras, a guarnição da Polícia Militar avistou três indivíduos próximos ao posto de saúde local. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos empreenderam fuga, não sendo possível capturá-los.

Realizando uma busca minuciosa na área, os policiais encontraram uma sacola abandonada em um terreno baldio. Dentro da sacola, foram localizados 74 pinos de pó, pesando aproximadamente 148 gramas, e 12 tabletes de maconha, totalizando cerca de 24 gramas.

Diante da situação, a guarnição procedeu com a apreensão do material e encaminhou-o à 128ª Delegacia de Polícia, onde as substâncias foram registradas e mantidas sob custódia para investigação.